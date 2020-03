Roma, Carles Perez parla del momento attuale: «Quarantena difficile, sono lontano dalla famiglia. Ma la società ci aiuta»

Qualche apparizione dal suo acquisto a gennaio, poi Carles Perez si è dovuto fermare come il resto del calcio non riuscendo a dare il suo contributo alla Roma. Lo spagnolo sta passando la quarantena lontano dai suoi cari, come raccontato da lui stesso al Mundo Deportivo:

«Questa situazione deve farci valutare le cose di routine a cui normalmente non diamo importanza. Come un bacio, un abbraccio o comunicare faccia a faccia con altre persone. È un po’ difficile perché sei lontano da casa e non hai la tua famiglia al tuo fianco, ma ho la grande fortuna di avere un giardino e una piscina, che sono molto buoni per l’allenamento e altre cose che mi distraggono. La società ci sta aiutando e facilitando in ciò di cui abbiamo bisogno, anche con materiale di formazione. Il club è in contatto con le autorità e ci sta informando mentre si svolgono gli eventi».