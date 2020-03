Roma, Carles Perez nostalgico: «Torneremo più forti» – FOTO

Roma, Carles Perez ha voglia di campo: «Mi manca, insieme torneremo più forti», il messaggio social dello spagnolo

Il tempo di arrivare, trascorrere le prime settimane di ambientamento a Roma, segnare il primo gol in giallorosso, e poi la pausa. Questi i primi momenti di Carles Perez nella Capitale, prima d’essere come tutti rinchiuso in quarantena.

Lo spagnolo scalpita e ha una gran voglia di tornare in campo, come testimoniano gli scatti pubblicati su Instagram a cui il giocatore accompagna un messaggio: «Mi manca. Insieme torneremo più forti!».