Roma, Carles Perez: «Volevo venire qui. Barcellona? Non mi pento»

Roma, Carles Perez parla del suo approdo in giallorosso: «Non mi pento di nulla. Grato al Barcellona ma non mi hanno dato spiegazioni»

È un Carles Perez senza peli sulla lingua quello che si confessa ai microfoni di Radio Catalunya. Il nuovo attaccante della Roma ha parlato della separazione dal Barcellona per sposare la causa giallorossa:

«Non mi pento di nulla. Sono grato al Barça. Se oggi sono a Roma, è per loro. Non mi hanno dato le spiegazioni che pensassi mi avrebbero dato. Nel mondo del calcio sei un prodotto. Ho detto no a molte offerte perché sapevo quello che volevo. E ho ottenuto quello che volevo da giovane e mi hanno ceduto. Non succede nulla».