Under, attesa Roma: «Spero di trovare spero il gol»

Cengiz Under pronto a trascinare la sua Roma: ecco le parole del turco in vista di Chievo e Real Madrid

Avvio di stagione balbettante per la Roma, Cengiz Under si candida a leader. Intervistato da Sky Sport, ha commentato: «Vorrei segnare, spero che un mio gol permetta alla Roma di ripartire in campionato come successo la scorsa stagione. Io sono così: appena segno un gol, il resto arriva. Spero che anche questa volta sia così».

Dopo aver parlato del futuro, «il mio obiettivo è quello di arrivare sempre più in alto», il turco ha evidenziato: «La scorsa stagione ho segnato otto reti, sono contento di ciò che ho fatto: quest’anno spero di riuscire a fare ancora meglio. Domenica c’è la sfida col Chievo, puntiamo alla vittoria per poi mettere il Real Madrid nel mirino».