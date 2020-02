Roma, col Gent solo bei ricordi. Ecco i due precedenti

Roma, domani la gara col Gent con i dolci ricordi dei precedenti disputati. Nel 2009 la doppia sfida fu impari con Totti protagonista

Giornata di vigilia in casa Roma. Domani i giallorossi sono chiamati all’impegno europeo contro il Gent. Non sarà un esclusiva per i capitolini poiché esistono già due precedenti tra le compagni, e neanche troppo lontani col tempo.

Si deve andare indietro di 11 anni, fino al 2009. In quel caso i match di andata e ritorno erano valevoli per i preliminari di Europa League. A esultare fu la Roma, vincitrice all’Olimpico per 3-1 e in Belgio per 7-1. Il mattatore assoluto? Neanche a dirlo, Francesco Totti.