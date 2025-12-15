Roma Como, Gasperini nel post gara: «Soulé ha fatto una grande partita. Questa è la nostra miglior partita in casa fino a ora»

Roma Como, le dichiarazioni del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini nel post partita di Serie A: le sue parole

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha analizzato il match di Serie A Roma Como. Ecco le sue parole riprese da Gianluca Di Marzio:

PAROLE – «Soulé ha fatto una grande partita. Stasera fai fatica a fare dei distinguo nel rendimento, ma da parte di tutte e due le squadre. Entrambe volevano vincere, e noi siamo stati bravi, sempre molto precisi. Questa è la nostra miglior partita in casa fino a ora»

«Da inizio anno siamo solidi. Quando perdiamo è sempre di misura, ma da qualche giornata abbiamo iniziato anche a creare diverse occasioni. Anche stasera abbiamo prodotto tantissimo, giocando con molta qualità. Se firmerei per il 4 posto? Non firmo mai, ma sarei contento. In questo momento a me interessa che si facciano questo tipo di partite, il pubblico ha una passione incredibile, c’è un entusiasmo contagioso e in casa ci mancava questo»

«Ci sono squadre più attrezzate, sì. Però questi ragazzi danno l’anima e non è detto che dei giocatori sulla carta migliori poi abbiano lo stesso spirito e la stessa disponibilità. Siamo una buona squadra, giocare contro di noi non è facile per nessuno».

