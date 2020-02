Roma, continua a correre. È già antivigilia di Europa League

Roma obbligata a tenere alta la concentrazione. Tra 48 ore si torna in campo: ecco il ritorno di Europa League contro il Gent

Messa da parte la rotonda e bella vittoria sul Lecce di domenica pomeriggio, la Roma non può permettersi di abbassare la guarda. Anzi, deve continuare a correre perché il prossimo impegno di Europa League già incombe.

Giornata di antiviglia per i ragazzi di Fonseca che sono atteso dalla trasferta in Belgio, per quello che è il ritorno dei sedicesimi col Gent. Al portoghese il compito di tenere alta l’attenzione dei suoi, perché col rischio di poter andare a casa non si scherza.