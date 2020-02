Roma, conto alla rovescia per Diawara: il guineano scalda i motori

Roma, conto alla rovescia per il ritorno in campo di Diawara. Il guineano dovrebbe far rientro contro la Sampdoria

Amadou Diawara sta sicuramente facendo il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo. La Roma lo aspetta a braccia aperte, considerato quanto la squadra abbia sofferto senza il suo ordine in mediana. Adesso, per lui, è solo questione di tempo.

La terapia conservativa scelta dopo l’infortunio con la Juve ha ripagato e trascorso circa un mese il centrocampista è totalmente recuperato. In queste settimane non sta facendo altro che recuperare la forma fisica ideale, poi Fonseca potrà contare nuovamente su di lui. Difficile una sua convocazione a Cagliari, più probabile quella con la Sampdoria.