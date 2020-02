Roma, contro il Gent ritorno al passato. Le mosse di Fonseca

Roma, contro il Gent Fonseca dovrebbe ritornare al più collaudato 4-2-3-1. Mancini torna in difesa, spazio in mediana a Veretout-Cristante

Dovrebbe essere un ritorno al passato quello di Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma dovrebbe, per la partita di Europa League contro il Gent, accantonare momentaneamente il 4-1-4-1 mostrato contro l’Atalanta per ritornare al più collaudato 4-2-3-1.

Di conseguenza Mancini sarà dirottato nuovamente in difesa, Veretout e Cristante sono i designati per comporre la coppia in mediana. Possibile un nuovo cambio di terzini mentre sulle ali offensive rimangono ancora dubbi.