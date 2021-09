Roma, Cristante: «Abbiamo sbagliato tutti. Stanchezza? Zero scuse»

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato al termine del match perso contro il Verona: le sue dichiarazioni

«Abbiamo sbagliato qualche scelta difensiva, qualche scelta con la palla. Nel secondo tempo siamo andati in difficoltà nei primi 15 minuti e non abbiamo tenuto duro. Se siamo stanchi? Come tutti, non è una scusante. Abbiamo sbagliato tutti, in tutti i ruoli. Ora rivedremo gli errori e penseremo a ripartire forte. La stagione è lunga, possiamo fare bene».