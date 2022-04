Roma, Cristante: «Possiamo arrivare in fondo, la squadra merita rispetto»

Il centrocampista della Roma Cristante ha commentato la vittoria in Conference League contro il Bodo/Glimt

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, in conferenza stampa ha commentato la vittoria in Conference League contro il Bodo/Glimt che è valso il passaggio in semifinale.

CONFERENCE LEAGUE – «Abbiamo fatto una grande partita, da subito con la testa giusta. Lo abbiamo detto da subito che potevamo arrivare in fondo, ora siamo in semifinale e ci siamo avvicinati».

RISPETTO – «Siamo in semifinale di Conference, siamo quinti e vicini al quarto posto, anche se è difficile. Sì, penso che questa quadra meriti rispetto. Dobbiamo restare concentrati sul presente, sulla Conference e sul quinto posto. Le altre situazioni lasciano il tempo che trovano, l’unico modo per portare avanti i nostri obiettivi è stare con i piedi per terra».