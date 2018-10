Roma-CSKA Mosca streaming e diretta tv: ecco dove vederla e le probabili formazioni del sfida di Champions League

Roma-CSKA Mosca è una delle sfide valide per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2018/2019. La gara è in programma martedì 23 ottobre 2018 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico di Roma. Le due formazioni si giocano molto dato che il girone G, in cui sono presenti anche Viktoria Plzen e Real Madrid, è ancora molto aperto a qualsiasi tipo di scenario. In vetta ci sono proprio i russi a 4 punti, mentre i capitolini e gli spagnoli sono subito dietro a quota 3, infine fanalino di coda del raggruppamento è il Viktoria Plzen con 1 punto. I giallorossi oltre alle sorti della coppa dalla grandi orecchie hanno l’obiettivo di risollevarsi dopo la brutta sconfitta interna in campionato contro la Spal. Il Cska invece vuole mantenere la testa della classifica per sperare ancora negli ottavi di finale.

Roma-CSKA Mosca andrà in onda in esclusiva sui canali Sky sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in esclusiva sui canali Sky Sport Arena (numero 204 dello Sky Box, in HD 243) ed in pay-per-view su Sky Sport Calcio 3 (numero 253). Inoltre sarà possibile vedere il match attrvaerso l’app Sky Go disponibile per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Anche gli abbonati a NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick) potranno seguire Roma-Cska. La radiocronaca della sfida di Champions sarà trasmessa anche dal canale Roma Tv (numero 213 dello Sky Box). Ricordiamo infine che la partita potrà essere seguita anche in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-CSKA Mosca

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: martedì 23 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming: Sky Sport Arena – Sky Sport Calcio 3 – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE)

Roma-CSKA Mosca: le probabili formazioni

QUI ROMA – Eusebio Di Francesco, dopo il KO interno contro la Spal, dovrà schierare la migliore formazione per cercare di portare a casa tre punti molto utili in chiave qualificazione. Nel solito 4-2-3-1 la retroguardia davanti alla porta difesa da Olsen sarà composta da Florenzi, Fazio, Manolas e Kolarov. A centrocampo dovrebbe rientrare De Rossi dall’infortunio che davanti la linea difensiva affiancherà il francese Nzonzi. La linea dei trequartisti alle spalle dell’unica punta Edin Dzeko dovrebbe essere formata da Under ed El Shaarawy sulle corsie laterali e Pellegrini al centro al posto di Pastore, ancora in dubbio per la sfida.

QUI CSKA MOSCA – L’allenatore del club russo vorrà sicuramente confermarsi dopo l’importantissima vittoria contro il Real Madrid campione in carica. Un successo garantirebbe alla formazione di Hanvarenka la vetta della classifica per un’altra giornata e un pezzetto di qualificazione agli ottavi di finale. Per il match dell’Olimpico altro cambio di formazione per il tecnico bielorusso, il quale ha sperimentato diversi moduli negli ultimi match e che all’Olimpico dovrebbe optare per il 3-4-2-1 con Becao, Chernov e Nababkin in difesa davanti il portiere Kyrnats, il quale sostituisce lo squalificato Akinfeev. Sulla line mediana agiranno Fernandes, Bijol, Akhmetov e Olbyakov con Dzagoev e Vlasic alle spalle dell’unica punta Chalov.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1) – Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

PROBABILE FORMAZIONE CSKA MOSCA (3-4-2-1) – Kyrnats; Becao, Chernov, Nababkin; Fernandes, Bijol, Akhmetov, Olbyakov; Dzagoev, Vlasic; Chalov. Allenatore: Hanvarenka.