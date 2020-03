Roma cuore d’oro: donato un giorno di stipendio di giocatori e staff

La Roma continua a mostrare il suo cuore d’oro: donato un giorno di stipendio di giocatori e staff per la lotta al Coronavirus

Non accennano a fermarsi le iniziative benefiche della Roma per la lotta contro il Coronavirus. I giallorossi hanno donato un giorno del proprio stipendio (sia giocatori, sia staff) per acquistare nuovo materiale utile.

Saranno acquistati con questa cifra tre ventilatori polmonari per la terapia intensiva e otto nuovi letti dedicati allo stesso trattamento nell’ambito dell’iniziativa del Club per contrastare il Covid-19.