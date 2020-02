Roma, da oggi testa al Cagliari. Una sfida piena di insidie

Roma, da oggi testa al Cagliari. Archiviata l’Europa League è tempo di pensare al campionato: una gara piena di insidie

Archiviato il passaggio gli ottavi di Europa League, archiviato il sorteggio di Nyon che ha estratto il Siviglia, adesso la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Domenica è attesa da una difficilissima gara nell’ostico campo del Cagliari.

Match che nasconde un’enorme quantità di insidie. In primis i giallorossi hanno poco tempo per recuperare la condizione ideale, allo stesso tempo i sardi sono desiderosi di rialzare la testa dopo gli ultimi mesi senza vittorie. Servirà, quindi, concentrazione massima per i ragazzi di Fonseca: la missione Cagliari è iniziata.