Roma, da Veretout a Pellegrini: la situazione degli acciaccati

Roma, da Veretout a Pellegrini: ecco le condizioni fisiche degli acciaccati. Fonseca spera di riavere tutti al meglio per il Siviglia

Paulo Fonseca utilizzerà questo fine settimana di pausa forzata per provare a recuperare quante più pedine possibili per la sua Roma. Tra queste sicuramente Lorenzo Pellegrini, ancora alle prese col problema che lo affligge da dopo la gara col Lecce. Per lui sarà fondamentale l’inizio della prossima settimana.

Anche Veretout non è in una condizione brillantissima, e il francese nell’allenamento odierno ha svolto personalizzato programmato. Come lui anche Dzeko e Under: per loro niente di preoccupante.