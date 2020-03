Roma, dal tour de force alla pausa: Fonseca recupera le pedine

Roma, dal tour de force alla pausa forzata. Fonseca non si dispera: pronti per il portoghese gli importanti recuperi di Pellegrini e Diawara

La Roma è a tutti gli effetti in attesa delle comunicazioni ufficiali per quanto riguarda il nuovo calendario. I giallorossi sono tra i pochi club che in quest’ultimo periodo non si sono mai fermati. In ultimo sono arrivate le dispendiose trasferte contro Gent e Cagliari, che hanno tolto non poche energie agli uomini di Fonseca.

Qualora lo slittamento dovesse essere confermato, ecco che il portoghese potrebbe sorridere. In questo lasso di tempo andrebbe a recuperare profili importanti, come Pellegrini e Diawara. Entrambi lavorano al massimo per tornare il prima possibile e dare il loro aiuto in un momento topico.