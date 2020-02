Roma, dalla multa alla confessione. Ma Kolarov rimane un leader

Roma, Kolarov viene multato dalla società e ammette il calo fisico. Ma nessuna polemica: rimane a tutti gli effetti un leader giallorosso

L’età, sul corpo di Aleksandar Kolarov, inizia a farsi sentire. Il terzino serbo, scrive l’edizione odierna de Il Tempo, ha ammesso il suo calo fisico e accettato di buon grado le panchine dategli da Fonseca.

Inoltre l’esperto giocatore ha anche rimediato una multa dalla società per il battibecco con i tifosi all’interno della gara casalinga contro il Bologna. Appresa la decisione non ha battuto ciglio: testimonianza di come sia pienamente calato nella realtà giallorossa.