Roma, Daniele De Rossi esce allo scoperto e fa chiarezza su un suo ritorno: «Non mi sono mai proposto a nessuno»

Daniele De Rossi esce allo scoperto e commenta la recenti voci che lo vorrebbero di ritorno alla Roma con la nuova proprietà targata Friedkin. L’ex capitano giallorosso ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport delle brevi dichiarazioni in cui fa chiarezza:

«Ho letto di abbocchi con la Roma: non mi sono mai proposto a nessuno e non ho intenzione di iniziare ora».