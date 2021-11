Morgan De Sanctis ha parlato a margine del Trofeo Maistrelli e ha parlato della Roma e dell’ambiente giallorosso. Le sue parole.

Morgan De Sanctis ha parlato a margine del Trofeo Maistrelli e ha parlato della Roma e dell’ambiente giallorosso. Le sue parole, come riportate da Vocegiallorossa:

RUOLO ROMA – «Sono al fianco di Tiago Pinto e sono contento di imparare da lui. La società sta cambiando e vuole essere ambiziosa tutte le volte che scende in campo. La Roma è una società importante che da tempo non alza un trofeo, ma bisogna arrivarci con un percorso virtuoso, con chiarezza nei confronti dei tifosi. Un progetto a lungo termine che non può essere minato da piccole turbolenze. Tranquillità senza ossessionarci o deluderci dei risultati. Siamo fiduciosi. La brutta figura di Bodo è un incidente di percorso che non deve più ripetersi. I risultati saranno definitivi a fine stagione, lì si potrà trarre un bilancio più chiaro.»