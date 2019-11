Roma, delusione Kalinic: possibile addio già a gennaio

Flop Kalinic, la Roma riflette sul futuro dell’attaccante: potrebbe tornare all’Atletico Madrid nella sessione di mercato invernale

Nikola Kalinic finora non ha convinto affatto la Roma e la sua tifoseria. Il giocatore, come fa sapere il quotidiano sportivo iberico Marca, potrebbe tornare anzitempo in Spagna.

I vertici giallorossi, infatti, potrebbero optare per l’interruzione anticipata del prestito per restituire l’attaccante all’Atletico Madrid. Questa mossa permetterebbe alla Roma di intervenire sul mercato alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato.