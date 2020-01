Roma, Diawara: «Fonseca? Sento la sua fiducia e non voglio deluderlo»

Roma, parla il centrocampista Diawara: «Sento la fiducia di Fonseca, lui e il suo staff mi hanno aiutato tanto. Non voglio deluderlo»

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale giallorossa. Ecco il pensiero del calciatore sulla propria esperienza in giallorosso:

«Sicuramente il mister e il suo staff mi hanno dato una grande mano. Non era semplice arrivato questa estate. Ho dovuto aspettare un po’ per iniziare a dare continuità alle prestazioni. Sento la fiducia dell’allenatore. Ad esempio quando mi sono fatto male il primo messaggio che ho ricevuto è stato del mister. Mi ha fatto piacere e non voglio deluderlo».