Roma, Diawara risponde presente: un’ora in campo con la Primavera

Roma, Diawara scalda i motori: il guineano in campo 61 minuti con la Primavera di Alberto De Rossi. Il rientro si avvicina

Amadou Diawara si avvicina a grandi passi al rientro definitivo. Il centrocampista ha approfittato della pausa di campionato per scendere in campo con la Roma Primavera di Alberto De Rossi, nella gara odierna contro l’Inter.

Per l’ex Napoli 61 minuti in campo contraddistinti da una discreta condizione fisica e il solito ottimo ordine in mediana. Ad osservare il guineano, al Tre Fontane, anche gli stretti collaboratori di Fonseca Nuno Romano e Nuno Campos.