Roma, Diawara scalda i motori: in campo con la Primavera

Roma, Diawara conta i giorni per il rientro. Il guineano in campo con la Primavera per testare la sua condizione fisica

Amadou Diawara è vicino al rientro. Il centrocampista della Roma manca dai campi dal 22 gennaio, giorno in cui si procurò il secondo problema al menisco della stagione nella gara di Coppa Italia contro la Juventus.

Da quel momento una netta flessione dei giallorossi in mediana ma adesso, finalmente, Paulo Fonseca può contare i giorni per il ritorno in campo del guineano. L’ex Napoli si è aggregato alla Primavera per testare la sua condizione fisica: attesi i responsi sulla sua condizione fisica.