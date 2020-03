Roma, Diawara si rimette in moto e si candida: le ultime

Roma, un’ora con la Primavera e Diawara si rimette in moto. Fonseca esulta e ora attende il momento buono per rilanciarlo

Un’ora disputata con la Roma Primavera, per Amadou Diawara, che a questo punto vede il rientro in campo davvero a un passo. La condizione mostrata nell’uscita con i ragazzi di Alberto De Rossi ha dato ottime indicazioni sul suo stato fisico.

Il motore del guineano si è rimesso in funzione a tutti gli effetti per l’esultanza di Paulo Fonseca. La sua convocazione per Siviglia è difficile ma non impossibile, appare invece certa la sua presenza almeno in panchina con la Sampdoria.