Roma, Diawara spinge: per il centrocampista obiettivo Sampdoria

Roma, Diawara corre verso il recupero: il centrocampista aumenta i carichi di lavoro e punta di rientrare con la Sampdoria

Ha un’enorme voglia di tornare in campo, Amadou Diawara. Fermo dal 22 gennaio, il centrocampista della Roma sta spingendo aumentando l’intensità degli allenamenti per poter essere presto di nuovo agli ordini di Paulo Fonseca.

Quest’oggi sarà in campo nel match della Primavera contro l’Inter per testare la sua condizione. Se tutto dovesse andare per il meglio, la speranza è di vederlo convocato contro la Sampdoria. Più complicata, ma non impossibile, la chiamata per Siviglia.