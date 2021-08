Roma, Viña si presenta: «Da bambino sognavo di giocare in Europa»

Matias Viña, nuovo giocatore della Roma, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali giallorossi

«Sono entusiasta di essere approdato in un Club così prestigioso. Da bambino sognavo di giocare in Europa e poterlo fare con la maglia della Roma mi rende orgoglioso. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni e di scendere in campo davanti ai nostri tifosi».