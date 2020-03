Roma, difesa alla ricerca della continuità. Prossimi mesi decisivi

Roma, alla ricerca della continuità. Si parte dal reparto difensivo: si studia il modo per confermare la coppia centrale Smalling-Mancini

Per diventare grandi serve continuità. È un monito comune, non sempre compreso in casa Roma. Si cercherà di perseguirlo, invece, per il prossimo anno. A partire dal reparto difensivo, in cui la conferma di Smalling è un tema attualissimo.

Posto che su Gianluca Mancini si punta enormemente per il futuro, continuare anche la stagione che verrà con la coppia centrale attuale sarebbe segno di conferma e forza internazionale. Lo stesso centrale italiano lo ha ammesso: «Avere Smalling è d’aiuto, dà consigli in campo e cerca di migliorarmi, io lo seguo perché ha esperienza e devo rubare da lui». Ora tocca a Petrachi.