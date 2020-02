Roma, difesa da incubo. Ecco gli spaventosi numeri del 2020

Roma, i numeri della difesa sono da incubo. In questo 2020 subita una media di 2,14 gol a partite: solo in tre hanno fatto peggio

Dalla difesa granitica, quella mostrata fino a dicembre, a quella colabrodo delle ultime settimane. Il 2020 è un vero e proprio incubo per il reparto arretrato della Roma, che non riesce più a trovare costanza. Se Smalling sta riuscendo a mantenere un rendimento adeguato, lo stesso non può dirsi di Mancini.

Ma, chiaramente, la colpa non può essere circoscritta solamente a lui. I numeri attuali sono a dir poco inquietanti: 15 gol incassati, una media di 2,14 a gara da inizio anno. Solamente Torino, Spal e Sampdoria con 16 hanno fatto peggio dei giallorossi in queste 7 partite.