Roma, divieto di trasferta confermato per i tifosi giallorossi: il Consiglio di Stato respinge il ricorso

Roma, niente trasferte per i tifosi giallorossi fino a fine stagione: il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso presentato

Il tentativo dei tifosi della Roma di ottenere l’annullamento del divieto di trasferta imposto per il finale di stagione non ha avuto esito positivo. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso presentato dall’Unione Tifosi Romanisti e dall’Associazione Italiana Roma Club, confermando quanto già stabilito dal Tar del Lazio e dal decreto del Ministero dell’Interno del 20 gennaio.

Il provvedimento era stato adottato dopo gli scontri avvenuti il 18 gennaio sull’autostrada A1 tra ultras della Roma diretti a Torino e tifosi della Fiorentina in viaggio verso Bologna. Misure analoghe sono state applicate anche ai sostenitori viola e a quelli del Napoli, coinvolti in altri episodi di violenza con gli ultras della Lazio.

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Nel motivare l’ordinanza di oggi, il Consiglio di Stato sottolinea: “E’ motivato dai gravi episodi di violenza verificatisi il 18 gennaio 2026, nonché da vari altri episodi passati che hanno visto protagonista la tifoseria della Roma, tanto in Italia, quanto in occasione di incontri internazionali. Nell’anno appena trascorso si sono verificati anche quattro episodi di azioni predatorie presso esercizi commerciali, poste in essere da tifosi della Roma in occasione di spostamenti per trasferte calcistiche“.