Roma, Dovbyk e il caso rigori: fiducia di Gasperini in calo per l’attaccante? I dettagli

Roma, Artem Dovbyk sotto esame dopo gli errori dal dischetto: il tecnico Gasperini riflette sul suo ruolo

La recente sfida di Europa League ha acceso i riflettori su Artem Dovbyk, attaccante ucraino classe 1997, arrivato in Italia dopo l’esperienza al Girona. Il centravanti, oggi in forza alla Roma, si è reso protagonista di un episodio raro: tre rigori consecutivi falliti, due dei quali calciati in maniera poco convincente. Un evento che ha inevitabilmente sollevato dubbi sulla sua affidabilità dal dischetto e, più in generale, sul suo ruolo nelle gerarchie offensive della squadra.

La fiducia di Gasperini e il peso degli errori

Il tecnico Gian Piero Gasperini, allenatore di lungo corso e figura chiave del calcio italiano, non ha mai nascosto di avere idee precise sui propri giocatori. La fiducia nei confronti di Dovbyk non era già altissima prima di questo episodio, e i due errori consecutivi dal dischetto hanno ulteriormente complicato la situazione. Gasperini, noto per la sua rigidità tattica e per la scarsa propensione ai compromessi, difficilmente dimenticherà un errore così pesante in un momento cruciale della stagione.

Il confronto con Ferguson

A complicare il quadro c’è anche la concorrenza interna. Evan Ferguson, giovane attaccante irlandese ex Brighton, non ha però convinto nelle sue prime apparizioni con la maglia giallorossa, come dimostrato nella gara contro il Lille. Questo scenario lascia comunque aperta una porta a Dovbyk, che potrebbe avere un’ulteriore occasione nella prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina, squadra che sta lottando per un posto in Europa.

Opportunità di riscatto

Per Dovbyk, il momento è delicato ma non definitivo. La Roma ha bisogno di un centravanti capace di garantire gol e presenza in area di rigore, e il giocatore ucraino possiede le qualità fisiche e tecniche per imporsi. La chiave sarà non lasciarsi condizionare dagli errori recenti e dimostrare carattere, trasformando la delusione in motivazione.