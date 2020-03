Roma, in vista del Siviglia i maggiori dubbi di Fonseca sono a centrocampo. Il tecnico pensa chi affiancare a Cristante

Appena pochi giorni separano la Roma dalla difficile trasferta di Siviglia. Paulo Fonseca lavora da ormai una settimana per preparare la gara contro gli spagnoli, ma le idee del tecnico sono tutt’altro che chiare, specialmente a centrocampo.

Nel reparto in cui Pellegrini non sarà disponibile, Diawara al massimo convocato e Veretout squalificato, ecco che il tecnico studia le mosse adatte. Accanto a Cristante è corsa a due: o ci sarà la conferma dall’inizio di Villar dopo Cagliari, oppure verrà avanzato Mancini con l’ingresso di Fazio in difesa.