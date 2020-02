Roma, due clean sheet di fila. Ecco da quanto non accadeva

Roma, prove di difesa. Secondo clean sheet consecutivo per i ragazzi di Fonseca, non accadeva dal mese di novembre

Una settimana che sa di ossigeno, per la Roma. Due vittorie in pochi giorni, con Gent e Lecce, con 5 gol realizzati e nessuno subito. Pau Lopez può festeggiare, quindi, due clean sheet consecutivi che mancavano davvero da tanto tempo.

L’ultima gara in cui i capitolini avevano tenuto sbarrata la porta in campionato è datata 6 dicembre, e l’Inter era l’avversaria di turno. Per trovare 180 minuti complessivi senza incassare gol bisogna tornare a novembre, quando la rete giallorossa rimase inviolata con Brescia e Istanbul Basaksehir.