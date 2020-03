Roma, due proprietari per una fascia. E Fonseca adesso sorride

Roma, la fascia di destra ora ha tutti gli effetti due proprietari: Under e Perez. Fonseca si gode al meglio l’alternanza

La corsia esterna offensiva destra della Roma ha finalmente un’identità. Le ultime uscite hanno mostrato un Cengiz Under abbastanza in spolvero, dopo i difficili mesi della prima parte di campionato. A Cagliari, per esempio, il turco ha fatto impazzire la difesa sarda.

Al suo ritrovato rendimento si sta sommando il graduale inserimento di Carles Perez, che buone indicazioni è riuscito a dare quando chiamato in causa. Motivo per cui Fonseca adesso mantiene più tranquillità e può aspettare con la calma necessaria Zaniolo.