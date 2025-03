Roma, Dybala a Marca: «L’atmosfera all’Olimpico non ha eguali, forse solo Anfield; futuro? Ora non ci penso, prima voglio un trofeo qui»

Le parole di Paulo Dybala, attaccante della Roma, a Marca in vista della partita di questa sera contro l’Athletic Bilbao in Europa League

Paulo Dybala ha parlato al quotidiano spagnolo Marca in vista della sfida di questa sera della Roma contro l’Athletic Bilbao. Di seguito le sue parole.

RINASCITA CON RANIERI – «I meriti sono in gran parte del mister Ranieri. Quando è arrivato, era un periodo difficile, con molti cambiamenti interni ed esterni nella squadra, era tutto incerto. Ci ha tranquillizzati facendo le cose semplici, conosce benissimo la piazza di Roma e la sua straordinaria motivazione fa la differenza».

COSA GLI CHIEDE – «Il mister mi lascia molto libero in campo. A volte ovviamente mi chiede aiuto per gestire il risultato e aiutare la difesa ma in attacco sono libero di occupare i punti deboli dell’avversario. Il mister sa che a volte interpreto la partita in modo diverso e mi dà l’opportunità di farlo. Mi sento bene e questo è fondamentale per il finale di stagione».

FATTORE OLIMPICO – «Giocare all’Olimpico è importante, ci stimola in ogni partita. Inviterei chiunque non lo conoscesse a venire. Ciò che si vive qui è possibile percepirlo solo ad Anfield e in pochi altri stadi. È sempre pieno e anche solo sentire l’inno all’inizio ti regala una magia incredibile».

DIFFICILE VINCERE ALLA ROMA – «Perché il calcio italiano è sempre molto difficile ed equilibrato, come si può vedere anche in questa stagione. Vincere lo Scudetto è difficile ma non impossibile e mi piacerebbe lasciare un bel ricordo, un trofeo, quando non giocherò più nella Roma».

FUTURO – «Ci sono sempre tante notizie su di me, ormai sono abituato. Solo io conosco la verità e questo mi rassicura. Non penso al mio futuro in questo momento. Mi piacerebbe portare un trofeo alla Roma. Non so se siamo i favoriti in assoluto per l’Europa League ma so che possiamo dire la nostra fino alla fine. Adoro la Liga, la guardo molto in tv . Quest’anno è un campionato molto bello e competitivo, e mi sarebbe sempre piaciuto giocare lì, ma sono in Italia da molti anni ormai. Poi non si sa mai cosa può accadere in futuro».