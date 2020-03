Roma, Dzeko si fa sentire: «Adesso tifiamo tutti insieme per una sola squadra, quella dei medici, infermieri e cittadini italiani»

Edin Dzeko continua a lanciare appelli e lo fa attraverso il profilo Twitter della Roma, intento a sensibilizzare le persone con la campagna IoRestoACasa. Il centravanti bosniaco ha espresso poche parole ma decise sulla situazione:

«In attesa di tornare ad abbracciarci sugli spalti, adesso tifiamo tutti insieme per una sola squadra: quella dei medici, degli infermieri e dei cittadini di tutta Italia. We are one team, forza».