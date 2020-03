Roma, Dzeko e i suoi 34 anni. Ma la voglia di stupire è ancora enorme

Roma, Dzeko festeggia i 34 anni ma non ha certo voglia di fermarsi. Il bosniaco attende il rientro per continuare a trascinare i giallorossi

34 candeline, quest’oggi, per Edin Dzeko. L’attaccante della Roma ha ovviamente trascorso il compleanno in casa con la famiglia, come testimoniato anche da un bello scatto su Instagram dalla moglie Amra, in cui è ritratto con i due figli.

L’età non spaventa il bosniaco, che ha ancora intenzione di stupire tutto e trascinare i giallorossi come ha sempre fatto. D’altronde, a detta sua, «corre ancora come un ragazzo di 22 anni». Al rientro sarà più carico che mai, perché la volontà di rendere grande la squadra di cui è capitano rimane enorme.