Roma, Dzeko “fiuta” l’Europa. Bilancio super per il bosniaco in casa

Roma, odore d’Europa per Edin Dzeko. Lo score all’Olimpico è super: nelle ultime 9 partite ben 10 gol realizzati

È un Edin Dzeko formato europeo. Quando suona la musica della Champions League o dell’Europa League, il nuovo capitano della Roma si tira a lucido nelle partite in casa. E ora, col Gent in attesa, di certo non ha voglia di fermare il suo score più che favorevole.

Il bosniaco, infatti, nelle ultime nove gare casalinghe internazionali ha realizzato la bellezza di 10 gol. L’attaccante, che sarà quasi certamente impiegato da Fonseca per l’impegno, scalda i motori per allungare il bottino. L’Olimpico amico lo attende a braccia aperte.