Roma, Dzeko macchina da trasferta: a Cagliari per un traguardo speciale

Roma, Dzeko alla caccia di un traguardo speciale. Il bosniaco va verso il suo centesimo gol in gare disputate in trasferta

A meno che Paulo Fonseca non scelga sorprendentemente di rivoluzionare l’assetto iniziale della Roma, Edin Dzeko dovrebbe partire dalla panchina per far posto a Nikola Kalinic nell’insidiosa trasferta di Cagliari.

Qualora tuttavia la gara non si mettesse nei binari congeniali ai giallorossi, ecco che il bosniaco sarebbe immediatamente pronto a dare il suo solito aiuto. E, nel caso di oggi, andrebbe alla ricerca di un traguardo speciale. L’attaccante ha realizzato 99 gol in trasferta tra tutti i cinque i migliori campionati europei, punterebbe quindi il centesimo.