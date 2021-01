Edin Dzeko si allena ancora da solo: ecco la situazione dell’attaccante bosniaco dopo il momento difficile con Paulo Fonseca. Le ultime

Niente da fare per Edin Dzeko. Appare lontano il reintegro in squadra dell’attaccante dopo la lite con Fonseca e la mancata convocazione per la gara contro lo Spezia. Sky Sport riporta le ultime da Trigoria.

Il bosniaco, infatti, si allena su un campo a parte con un preparatore atletico. Difficile dunque la sua presenza in Serie A contro il Verona di Juric.