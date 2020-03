Roma, è rebus difesa: tutto dipenderà dal riscatto di Smalling

Roma, è rebus difesa. Petrachi inizia a programmare il futuro ma tutto dipenderà dal riscatto di Smalling dal Manchester United

La Roma inizia a programmare il futuro. E per farlo, inizierà dalle fondamenta, ovvero dal reparto difensivo. Nel pacchetto arretrato è necessario risolvere alcune grande non indifferenti, come quella legata al possibile riscatto di Smalling. La conferma dell’inglese è la volontà di tutta la dirigenza.

Tuttavia l’operazione che si metterà in piedi col Manchester United è tutt’altro che facile. Per tale ragione Petrachi deve mettersi in guardia. Lo ha già fatto quest’inverno, accaparrandosi Ibanez. Insieme a Cetin rappresenta il futuro giallorosso, ma ancora la strada per la crescita definitiva è più che lunga. In definitiva, i bilanci finali si trarranno dopo l’acquisto, o meno, del forte centrale inglese.