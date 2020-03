Roma, è tornato l’attacco. Per sei volte un poker realizzato

Roma, è tornata la grande produzione offensiva. Per la sesta volta in stagione i capitolini capaci di realizzare un poker

Grandi e ottimi segnali di ripresa da parte della Roma. In diverse zone del campo i giallorossi sono sembrati convincenti, in particolar modo in attacco. La produzione offensiva contro il Cagliari è stata di rilievo, coi 4 gol realizzati.

È la sesta volta che i capitolini riescono a realizzare un poker in stagione. Era accaduto con Sassuolo, Istanbul Basaksehir, Udinese, Fiorentina, Lecce ed erano sempre arrivate delle vittorie.