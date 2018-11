Dzeko e il tandem con Totti: «Peccato aver giocato tardi con lui»

Edin Dzeko a tutto tondo in un’intervista a Reddit: il bosniaco ha parlato del suo futuro, di Totti ma non solo

Protagonista di un divertente siparietto, Edin Dzeko su Reddit si è raccontato a 360°. L’attaccante della Roma ha rivelato: «Qui il mio ricordo più bello deve ancora venire. Anche se la serata vissuta contro il Barcellona è stata bella. La semifinale d’andata contro il Liverpool è la gara che rigiocherei, lì ci siamo complicati le cose per la sfida di ritorno. Ma in giallorosso penso anche di aver segnato il gol più bello della mia carriera, quello realizzato al Chelsea. Anche se il mio preferito è un altro, quello che segnai al mio esordio con la nazionale bosniaca, contro la Turchia».

Continua Dzeko, parlando del suo futuro: «Non sto pensando al ritiro, ho ancora qualche anno buono. Mi sento ancora molto bene, quindi spero che questo momento continui il più a lungo possibile». Infine, come riporta il sito della Roma, è tornato sul tandem con Totti: «Ho sempre detto che è stato davvero un peccato non aver giocato insieme con lui prima nella sua carriera, perché so che avrei segnato davvero tanti gol grazie alla sua visione di gioco e alla sua abilità di passaggio. Ma ho anche giocato due anni con Salah, che è stato un grande partner lì davanti grazie alla sua velocità e abilità. Ora ci sono Under e Schick, che sono sicuro continueranno a migliorare e che arriveranno a giocare a livelli altissimi».