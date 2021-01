Stephan El Shaarawy è ancora positivo al Covid-19: le visite mediche con la Roma devono ancora attendere

Stephan El Shaarawy non riesce a guarire dal Covid-19. Come riportato da Sky Sport, il Faraone è risultato ancora debolmente positivo al virus e per questo motivo le visite mediche con la Roma sono state nuovamente rimandate.

Il calciatore ha già un accordo con i giallorossi, ma senza test fisici non può ancora diventare ufficialmente un nuovo rinforzo per Paulo Fonseca.