Roma, El Shaarawy lascia la porta aperta: «La Capitale mi manca»

Roma, El Shaarawy lascia la porta aperta a un possibile ritorno: «Nella Capitale ho lasciato tantissimo e mi manca»

Quello di Stephan El Shaarawy è un nome caldo per il prossimo futuro della Roma. L’attuale giocatore dello Shangai, ceduto l’estate scorsa da Petrachi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport non chiudendo la porta a un possibile ritorno.

«Per domande di mercato non sono nella posizione di poter rispondere. È chiaro che a Roma ho lasciato tantissimo. Ho costruito un percorso calcistico e molto di più. Mi sono sentito a casa e in famiglia. Mi manca, ma anche tutta l’Italia, perché è casa mia. Però non fatemi domande di questo tipo», le parole del Faraone.