Periodo no per la Roma, ma Eusebio Di Francesco è salvo: non sarà esonerato per due motivi, mentre il ds Monchi ha minacciato le dimissioni come Sabatini con Garcia

Roma attesa questa sera dalla sfida contro il Frosinone, sesta giornata di Serie A: serve una vittoria per ripartire dopo la serie di risultati negativi. Cinque punti in cinque giornate, troppo poco per mister Eusebio Di Francesco, finito sul banco degli imputati: nelle ultime ore si è parlato del suo possibile esonero, ma due motivi spingono il tecnico a restare tranquillo.

La dirigenza giallorossa non ha un piano B valido, con Sousa che non convince e con il sogno Conte irrealizzabile. Esonerare l’ex Sassuolo sarebbe inoltre costoso, visto il recente rinnovo di contratto. E spunta un retroscena interessante: come Sabatini con Garcia, il direttore sportivo Monchi avrebbe minacciato le dimissioni in caso di licenziamento per ‘Di Fra’.