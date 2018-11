Esonero Di Francesco, ore di riflessione in casa Roma: le ultime

Esonero Di Francesco, valutazioni in casa Roma sul tecnico dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid: le ultime

Roma-Real Madrid è terminata 0-2, continua il periodo negativo della formazione giallorossa. E il tecnico Eusebio Di Francesco torna a rischio esonero: i risultati tardano ad arrivare con continuità e la squadra non ha fatto il salto di qualità tanto atteso dalla dirigenza. Il direttore sportivo Monchi ha difeso l’allenatore su tutta la linea, ma la seconda sconfitta nel giro di tre giorni potrebbe portare a uno scossone.

Circola il nome di Paulo Sousa, già accostato alla panchina giallorossa a settembre, ma per il momento non sono stati avviati i contatti con alcun tecnico. Difficilmente la Roma opterà per l’esonero nelle prossime 24-48 ore, potrebbe dunque risultare decisiva la sfida di domenica contro l’Inter: in caso di nuovo passo falso, il destino dell’ex Sassuolo parrebbe segnato…