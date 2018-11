Roma-Real Madrid: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Roma-Real Madrid, 5ª giornata gruppo G Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Torna finalmente la Champions League e con due gare ancora da giocare questo sarà un turno cruciale per la Roma, che deve riprendersi dalla brutta sconfitta di campionato conto l’Udinese. Questa sera allo stadio Olimpico arriva il Real Madrid di Solari, capolista del gruppo G in virtù degli scontri diretti. I blancos restano una squadra molto temibile, ma stanno attraversando un periodo difficile. Per tanto, per gli uomini di Di Francesco non c’è forse momento migliore di questo per tentare l’impresa grazie anche alla spinta del pubblico. Tra l’altro i giallorossi non sono nuovi ad eventi del genere: l’anno scorso infatti schiantarono per 3-0 il Barcellona ai quarti di finale. Pallotta e tutta la dirigenza si augurano che questa sera De Rossi e compagni possano ripetersi.

Roma-Real Madrid: l’arbitro del match

Roma–Real Madrid è già di per sé un match molto delicato. Inoltre la posta in palio questa serasarà molto alta, primato e passaggio del turno, quindi la Uefa ha deciso di affidare la sfida al francese Clement Turpin. Il 36enne milita dal 2008 in Ligue 1, dova ha già diretto piùdi 180 partite, ed è internazionale dal 2012. Un profilo molto esperto dunque per una gara così importante. Tuttavia non sarà solo perché ad aiutarloin qusto compito ci saranno gli assistenti Danos e Gringore, insieme al quarto uomo Zarkani.

Roma-Real Madrid: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Roma-Real Madrid: formazioni ufficiali

Di Francesco regala di nuovo sorprese. Mentre tutti si aspettavano il 4-3-3 con Folrenzi a centrocampo, l’ex Sassuolo decide invece di schierare un 4-2-3-1 con il giovane Zaniolo ad agire da trequartista. In mediana dunque ci saranno Cristante e Nzonzi, a dare copertura ad una difesa composta da Manolas e Fazio centrali e da Florenzi e Kolarov sulle fasce. In porta invece recupera Olsen, che sarà al suo posto tra i pali. Non recupera però Dzeko, e quindi ci sarà Schick in avanti insieme ad Under ed El Shaarawy. Anche Solari decide di cambiare un po’ le carte in tavola, facendo partire dal primo minuto il giovane Marcos Llorente a centrocampo al posto dell’indisponibile Casemiro, insieme a Kroos e Modric. In attacco invece scelto Lucas Vazquez a completare il tridente con Bale e Benzema. La retroguardia è la solita con Courois tra i pali, Ramos e Varane nel mezzo e Carvajal e Marcelo terzini.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Ünder, Zaniolo, El Shaarawy; Schick,. All. Di Francesco.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić, M. Llorente, Kroos; L. Vazquez, Benzema, Bale. All. Solari.

Roma-Real Madrid: probabili formazioni e pre-partita

Una sfida importante, dunque, per il tecnico Eusebio Di Francesco che manderà in campo i migliori effettivi presenti in rosa. Nel 4-3-3 di matrice offensiva, marchio di fabbrica dell’allenatore giallorosso in difesa andranno Santon, Manolas, Fazio e Kolarov. A centrocampo, visti gli infortuni di De Rossi e Pastore, potrebbe andare Florenzi al fianco di Nzonzi e Cristante. Il tridente offensivo sarà invece composto da Under ed El Shaarawy sulle corsie laterali mentre come punta centrale ci sarà Schick al posto di Dzeko, che non sarà della partita per via di un problema muscolare. alla coscia destra. In casa Real, Solari farà di tutto per conquistare i tre punti in palio all’Olimpico. La formazione spagnola dovrebbe giocare a specchio contro i giallorossi schierandosi con il 4-3-3. In difesa davanti a Courtois ci saranno Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo. Il centrocampo invece sarà composto da Modrić, Kroos e Ceballos alle spalle del tridente Isco–Benzema–Bale.

ROMA (4-3-3): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Florenzi, Nzonzi, Cristante; Ünder, Schick, El Shaarawy. All. Di Francesco.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić, Kroos, Ceballos; Isco, Benzema, Bale. All. Solari.

Roma-Real Madrid: i precedenti del match

Non porta proprio bene alla Roma il Real Madrid, dal momento che gli spagnoli hanno vinto 4 delle ultime cinque gare giocate. L’altro precedente, un’amichevole del 2015 è finito 0-0. Da lì in poi però stato dominio blancos: Doppio 2-0 negli ottavi di finale di Champions del 2016, vittoria in amichevole quest’estate e soprattutto il secco 3-0 nella gara di andata al Bernabeu dell’edizione di quest’anno. Tuttavia in questo periodo il Real pare un po’ alla ricerca di se stesso, pertanto non ci potrebbe essere occasione migliore di questa per la squadra di Di Francesco per provare a spezzare questo dominio del Madrid.

Roma-Real Madrid Streaming: dove vederla in tv

