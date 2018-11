Roma-Real Madrid top e flop: Kolarov ci prova, Zaniolo dura un tempo. Under e Fazio i peggiori tra le fila giallorosse

Dopo un buon primo tempo, la Roma di Di Francesco crolla nella ripresa e perde 2-0 contro il Real Madrid, salutando definitivamente il sogno di terminare al primo posto il girone di qualificazione. I giallorossi sono piaciuti solo per 45 minuti, salvo poi perdersi e subire le giocate delle merengues.

Roma-Real Madrid: i promossi

KOLAROV 6.5: Il serbo, caricato dalle parole pronunciate in conferenza stampa, ha voglia di stupire e scrollarsi di dosso le critiche piovutegli addosso da parte dei tifosi giallorossi. Anche nel brutto secondo tempo giallorosso, è l’ultimo a mollare e a provare a rendere meno amaro il passivo.

ZANIOLO 6: Meglio rispetto alla prova anonima del Bernabeu. Strappa la sufficienza per il buon primo tempo condotto con personalità e intelligenza. Cala vistosamente nella ripresa finendo per essere sostituito da Di Francesco.

BALE 7: Inizio un po’ sornione da parte del gallese. Sembra quasi un diesel. Parte piano per poi incendiarsi ed esplodere nella ripresa. Furbo e veloce ad approfittare del pasticcio difensivo giallorosso, tremendo nel condurre i contropiedi. Con la partenza di Ronaldo l’ex Tottenham è sempre più l’uomo che si è caricato il Real Madrid sulle spalle.

Roma-Real Madrid: i bocciati

FAZIO 4.5: Cosa sta succedendo al centralone argentino? Ennesimo errore choc da parte del difensore che apre alla rete di Bale. Sempre fuori posto e poco attento, Fazio sta diventando un problema per Di Francesco.

OLSEN 5: Male, malissimo stasera. In coppia con Fazio ha causato il gol del vantaggio madridista ma non si contano gli errori nei rilanci e nei rinvii. Forse schierarlo dal primo minuto dopo il piccolo problema avuto contro l’Udinese non è stata una scelta saggia.

UNDER 5.5: Non è stata una partita malvagia del turco, il cui voto è però macchiato dall’incredibile errore fatto in chiusura di primo tempo. Come si fa a sbagliare un gol simile che poteva portare negli spogliatoi una Roma più tranquilla e rinfrancata? Inaccettabile.