Roma, Europeo rinviato: Zaniolo l’unico a sorridere

Roma, Europeo rinviato in maniera praticamente ufficiale: Nicolò Zaniolo l’unico a sorridere dello slittamento della competizione

Manca soltanto l’ufficialità, ma si va verso la decisione definitiva: l’Europeo inizialmente in programma quest’estate slitterà di un anno. Sembrava l’unica soluzione possibile in questo caos che si sta creando a causa del Coronavirus e l’Uefa pare essersene resa conto.

Ci sarà ancora tempo, quindi, per molti giocatori per convincere Roberto Mancini a strappare una convocazione. Tra questi ovviamente Nicolò Zaniolo, l’unico a festeggiare per lo slittamento: il giocatore della Roma aveva praticamente un posto garantito e l’infortunio al ginocchio stava compromettendo il tutto.