Roma, Evan Ferguson è sbarcato a Fiumicino: sarà il nuovo numero 9 dei giallorossi

Evan Ferguson sbarca a Fiumicino: l’attaccante firmerà con la Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto

Evan Ferguson è appena arrivato all’aeroporto di Fiumicino, accolto da dirigenti della Roma e da una nutrita delegazione di tifosi desiderosi di conoscere il nuovo volto dell’attacco giallorosso. Il giovane centravanti irlandese, classe 2004, si prepara ora ad affrontare le prime formalità che precedono l’inizio ufficiale della sua avventura in Serie A. Probabilmente già nella giornata di domani Ferguson sosterrà le visite mediche di rito, dopodiché sarà il momento della firma sul contratto a Trigoria.

Il trasferimento di Ferguson dalla Premier League alla Roma avviene con la formula del prestito con diritto di riscatto, in un’operazione complessiva che potrebbe raggiungere i 40 milioni di euro. L’attaccante si unirà così alla squadra guidata da Gian Piero Gasperini, dove affiancherà Artem Dovbyk nel ruolo di prima punta, con la speranza di dare nuova linfa al reparto offensivo giallorosso.

Ferguson era considerato uno dei talenti più promettenti del calcio inglese già tre stagioni fa. A soli 18 anni aveva segnato 16 gol e fornito 5 assist, raggiungendo una valutazione di mercato che aveva sfiorato i 100 milioni di euro. Tuttavia, il suo rendimento è calato nelle ultime stagioni, e nell’ultimo anno è stato ceduto in prestito per sei mesi al West Ham, dove ha faticato a trovare spazio e a incidere. In totale, la scorsa stagione ha collezionato 23 presenze con un solo gol segnato.

La Roma punta ora a far rinascere il talento di Ferguson, confidando nelle qualità del giocatore e nella guida esperta di Gasperini. Il tecnico piemontese ha dimostrato spesso di saper valorizzare giovani prospetti e di costruire attacchi efficaci e dinamici. Resta da vedere se la nuova avventura in Italia riuscirà a rilanciare Ferguson ai livelli che fino a poco tempo fa gli venivano riconosciuti, attirando nuovamente l’attenzione di mezza Europa.